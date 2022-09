Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, Uniunea Europeana (UE) a inceput sa cumpere de aproximativ patru ori mai puțin gaz rusesc decit in 2021. Declarația corespunzatoare a fost facuta de șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, pe Twitter. Potrivit raportului, livrarile de combustibil in Europa au fost reduse de la 40…

- Miercuri, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca ”va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Reuters . Astfel, la…

- A sosit momentul sa fie stabilita o plafonare a pretului gazului rusesc, care vine prin conducte spre Europa, pentru a lupta contra incercarilor presedintelui Vladimir Putin de a manipula piata europeana a energiei, a afirmat vineri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

- In primul trimestru, PIB-ul zonei euro a avansat cu 0,5%. Cifrele contrasteaza puternic cu datele negative privind economia Statelor Unite, atat pentru primul cat si pentru al doilea trimestru, intrucat zona euro continua sa beneficieze de redeschiderea economiei sale dupa pandemie. Cu toate acestea,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca ”sanctiunile consolidate si prelungite ale UE impotriva Kremlinului” transmit ”un semnal puternic Moscovei”, acela ca Uniunea ”va mentine presiunea ridicata atat timp cat va fi nevoie”. Detaliile sanctiunilor sunt inca neclare, deoarece…

- Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana, formata din 27 de tari, trebuie sa elaboreze planuri de urgenta pentru a fi pregatita in cazul unei intreruperi complete a gazelor rusesti in urma razboiului purtat de Kremlin in Ucraina. UE a impus deja sanctiuni…

- Dupa ce a intarziat doua ore din cauza unui presupus atac cibernetic, Vladimir Putin a susținut un discurs la Forumul economic de la Sankt Petersburg, in care a precizat ca Rusia a fost „forțata” sa lanseze „operațiunea speciala” din Ucraina. De asemenea, liderul de la Kremlin a avut o reacție și la…