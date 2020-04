Putin amana parada militara de 9 mai: Riscurile epidemiei, al carei varf nu va fi atins atunci, sunt inca extrem de mari

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei noului coronavirus, presedintele rus Vladimir Putin a decis, joi, sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste.

- Din cauza coronavirusului, presedintele rus Vladimir Putin s-a hotarat joi sa amane parada militara din 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste anual victoria impotriva Germaniei naziste. Este al doilea eveniment major la care Kremlinul a fost nevoit sa renunte, relateaza AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca evenimentele care urmau sa aiba loc la 9 mai vor fi amanate, ca si o uriasa parada militara in Piata Rosie pentru a marca 75 de ani de la victoria sovietica in cel de-al Doilea Razboi Mondial, decizie luata ca urmare a agravarii crizei coronavirusului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus, scrie Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intrebat oficial Curtea Constitutionala daca este legal sa modifice Constitutia, a anuntat sambata Kremlinul. Modificarea i-ar permite lui Putin sa ramana la putere pana in 2036, transmite Reuters. In luna ianuarie, Putin a anuntat o schimbare majora in politica…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea "extrem de fragila" a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI). Intr-o nota adresata ministrilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost luat la intrebari miercuri in legatura cu salariul sau de o locuitoare din Sankt Petersburg, orasul sau natal, intr-un moment in care Rusia incearca sa-si revigoreze economia anemica, relateaza AFP. O femeie care afirma ca sufera de un handicap si are…