Carne de tun, așa a zis Vladimir Putin in timpul conferinței internaționale de securitate care are loc la Moscova, ca sunt ucrainenii. Ba, mai mult, dupa cum transmite Tass, liderul de la Kremlin acuza occidentul și, in special, SUA ca fac din poporul lui Volodimir Zelenski carne de tun: „SUA și occidentul au nevoie de conflicte, ca sa-și mențina hegemonia. Ei vor sa nu se incheie conflictul. Pentru asta fac din ucraineni carne de tun. Situația din Ucraina sugereaza ca Statele Unite incearca sa prelungeasca durata acestui conflict care a inceput in deplina conformitate cu statutul ONU. Trebuie…