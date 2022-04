Putin a sunat retragerea de la Azovstal? In timp ce liderul cecen Kadirov se batea cu caramida in pectorali ca azi, Azovstal, ultimul punct de rezistența al Ucrainei in Mariupol, cade cu siguranța, in timp ce oficialii ucraineni afirma ca forțele lor de lupta sunt inca pe poziții și ultima reduta din Mariupol, combinatul siderurgic Azovstal, rezista, Vladimir Putin, care a afirmat intai ca a cucerit orașul de la Marea Azov, acum se pare ca a anulat atacul asupra combinatului și și-a retras trupele. Motivația lui a fost ca „trebuie sa protejam viețile soldaților noștri”. Ceea ce ne face sa ne intrebam ce se intampla, de fapt, la Mariupol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militarii orasului Mariupol vor lupta pana la ultima suflare contra trupelor ruse care au inconjurat orasul, a afirmat premierul Denis Smihal, duminica. Soldatii ucraineni care protejeaza orasul-port de la Marea Azov nu au abdicat in ciuda ultimatumului dat de Rusia. Dmytro Kuleba, ministrul de externe…

- Cel mai bogat om din Ucraina s-a angajat sa reconstruiasca orașul asediat Mariupol, chiar daca afacerea sa a avut de suferit și in urma razboiului din 2014, privind anexarea Crimmei, dar și acum, cand Rusia a invadat din nou Ucraina. Este vorba despre Rinat Ahmetov, omul despre care analiștii vorbesc…

- Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua. Patru oameni au murit in Kiev dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc…

- Papa Francisc a facut duminica, 13 martie, un apel fara precedent la incetarea „masacrului” din Ucraina, invadata de Rusia. „Cu durere in inima, unesc vocea mea la vocea oamenilor obișnuiți care implora sfarșitul razboiului”, a spus Suveranul Pontif, preluat de agenția de presa a Vaticanului.Cu un puternic…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a asigurat joi ca tara sa este dispusa sa ramana in afara NATO daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii garanteaza un ''sistem de garantii similar celui al NATO'', relateaza agentia EFE. ''Este…

- Peste 1.200 de oameni au murit in cele noua zile de asediu al trupelor ruse asupra portului strategic Mariupol din sudul Ucrainei, au transmis autoritatile locale. “Noua zile. Noua zile de blocada a orasului Mariupol. Noua zile de bombardament continuu asupra populatiei civile. Noua zile, jumatate de…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, dupa ce le-a recunoscut luni ca independente, sporind o criza de care Occidentul se teme ca ar putea declanșa un razboi major. Un martor de la Reuters a vazut tancuri și alte echipamente militare…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…