Stiri pe aceeasi tema

- Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea stiintifica in zona arctica pentru a patrunde in regiune. „Testele au avut loc la jumatatea…

- Toti cei 110 parlamentari alesi în urma alegerilor legislative de duminica din Belarus reprezinta partide favorabile presedintelui Aleksandr Lukasenko, opozitia pierzând cele doua mandate pe care le avea pâna acum, conform rezultatelor facute publice luni, scrie Agerpres, citând…

- Saptamana trecuta, Coreea de Nord a testat ceea ce a anuntat ca au fost "lansatoare de rachete multiple super-masive". Japonia a estimat insa ca a fost vorba probabil de rachete balistice care incalca sanctiunile ONU. Afirmatiile japoneze au atras o diatriba foarte colorata din partea Phenianului.…

- ​Un parteneriat care a funcționat bine înca din primii ani ai Razboiului Rece, cel dintre Turcia și Statele Unite, este acum pe cale sa se rupa. Articolul de mai jos încearca sa explice care au fost momentele cheie care au dus la situația actuala. În mare masura, totul pleaca de la…

- Alexandru Cumpanașu, candidat independent la alegerile prezidențiale și proaspat ales președinte al mișcarii civice Forța Romania (MFR) a declarat in cadrul congresului de constituire al mișcarii ca politicienii de la București ar trebui sa ia exemplu de acțiune in politica externa de le președinții…

- Presedintele rus Vladimir Putin a raspuns in gluma miercuri la o intrebare a corespondentului NBC, Keir Simmons, daca Moscova ar putea sa intervina in campania prezidentiala din SUA in 2020, potrivit TASS si Izvestia. 'Va spun in secret: da, o vom face neaparat', a spus in gluma Putin, vorbind…

- Sectiile de vot s-au inchis duminica la Moscova si in majoritatea regiunilor Rusiei dupa o zi de alegeri locale care vor permite indeosebi masurarea sprijinului rusilor pentru candidatii pro-Kremlin si pentru presedintele Vladimir Putin, dupa o vara de manifestatii dur reprimate, informeaza AFP potrivit…

- Sectiile de vot s-au inchis duminica la Moscova si in majoritatea regiunilor Rusiei dupa o zi de alegeri locale care vor permite indeosebi masurarea sprijinului rusilor pentru candidatii pro-Kremlin si pentru presedintele Vladimir Putin, dupa o vara de manifestatii dur reprimate, informeaza AFP. Rezultatele…