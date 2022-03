Putin a plecat din Moscova! Israelienii dezvăluie unde s-a ascuns Exista toate dovezile care sugereaza ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se afla la Moscova, ci se ascunde intr-un buncar din Munții Urali, informeaza jurnaliștii israelieni de la N12, care citeaza surse de incredere. Informația este cu atat mai interesanta cu cat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, susțina joi ca liderul de la Kremlin nu va merge pe teren in Ucraina și nici nu va vizita raniții la spitale. „Președintele Putin nu planuiește inca o calatorie in zona operaționala din Ucraina, nici nu sunt planificate intalniri cu soldații din spitale”, a explciat Peskov. Intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O lege in acest sens a fost adoptata vineri de Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului Rusiei, in unanimitate, scrie agenția rusa Interfax, care anunța ca ea ar putea intra in vigoare sambata. Decizia vine intr-un moment in care Moscova a inchis aproape toate organizațiile media independente…

- Putin ordona ocuparea Donbasului. La ora 5:50, președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a cerut trupelor ucrainene sa depuna armele, printr-un mesaj public pe televiziunea naționala. Consiliul de Securitate al ONU se intrunea la New York, la aceeași ora. Liderul de la Kremlin a decretat inceputul „operațiunilor…

- Președintele Vladimir Putin a convocat o reuniune neprogramata a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. La insistenta jurnalistilor, Peskov a menționat ca aceasta „nu este o reuniune obisnuita” a Consiliului, dar a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca, in actualul context de securitate din regiune, tara noastra a fost consultata indeaproape de catre Statele Unite si a oferit asigurari ca Romania este protejata, scrie adevarul. Ministrul Aurescu a declarat sambata, intr-o emisiune la Antena…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice care implica lansari de rachete balistice, a anuntat agentia de presa RIA. Exercitiile reprezinta cea mai recenta demonstratie de forta a Moscovei intr-un moment de tensiune acuta cu Occidentul din cauza…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Statele Unite si aliatii lor au pregatit o lista de membri ai elitei ruse care vor fi sanctionati daca Rusia invadeaza Ucraina, a dezvaluit luni un inalt oficial american, scrie Reuters. Sub rezerva anonimatului, respectiva sursa a agentiei Reuters a declarat ca "persoanele pe care le-am identificat…

- Rusia iși intensifica campania de dezinformare cu știri alarmiste, pe fondul tensiunilor geopolitice in creștere dintre Moscova și capitalele occidentale, arata o analiza facuta de Politico asupra articolelor publicate in ultimele zile de presa online susținuta de Kremlin. „Forțele speciale ucrainene…