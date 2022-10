Stiri pe aceeasi tema

- Parasutistul rus Pavel Filatiev, care a dezertat in vara si s-a refugiat in Franta, a povestit pentru BFM TV care sunt problemele cu care se confrunta soldatii rusi din Ucraina, informeaza News.ro. Pavel Filatiev sustine ca sunt probleme la toate nivelurile. „Cu mancarea, de exemplu. Furam mancare de…

- "Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca", a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna…

- „Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca”, a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna august…

- "Sunt probleme cu echipamentul. Armele sunt adesea defecte, dar conducerea nu indrazneste sa vorbeasca", a povestit pentru BFM TV fostul parasutist rus Pavel Filatyev care a decis sa se refugieze in sudul Frantei. El a decis sa dezerteze in mijlocul verii. Cautat de Moscova, el a publicat in luna august…

- ”Beneficiarii sunt clari (…). pentru ca (acest incident) consolideaza importanta geopolitica a restului sistemelor de gaze naturale – cel care trece prin Polonia (…) si din Ucraina, pe care Rusia l-a construit pe cheltuiala sa”, a acuzat Vladimir Putin la un forum al energiei, la Moscova. ”Insa si Statele…

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Președintele rus Vladimir Putin „flarteaza” cu politicienii occidentali și iși atinge parțial obiectivele. Petras Austrevicius, deputat in Parlamentul European din Lituania, a declarat acest lucru pentru The Ukrainian Facts intr-un interviu publicat pe 31 iulie. „Este adevarat ca nu toata lumea din…