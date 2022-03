PUTIN a anunțat cât plătește pentru fiecare soldat rus mort Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi – n.red.) El a susținut ca au fost atinse obiectivele de pana acum ale ”operațiunii speciale” – așa cum denumește Rusia razboiul pe care l-a declanșat impotriva Ucrainei. El a continuat sa acuze Ucraina de presupus ”nazism”, fara sa prezinte vreo proba, și a susținut ca Rusia e amenințata cu ”armele nucleare” – exact opusul realitații, dat fiind ca Putin insuși a ordonat armatei ruse sa puna arsenalul nuclear in alerta. Doresc sa subliniez ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

