- Rusia este prima țara din lume care a reușit sa obțina un vaccine impotriva Coronavirusului ucigaș. Anunțul a fost facut de președintele Vladimir Putin, la o ședința cu responsabilii din domeniul educației și sanatații. Pentru a fi mai credibil, liderul de la Kremlin a marturisit ca una din fiicele…

- Kirill Dimitriev, seful fondului suveran de investitii RDIF implicat in cercetarea respectiva, a declarat ca Rusia a primit deja cereri din peste 20 de tari, pentru un miliard de doze de vaccin. Presedintele rus Vladimir Putin anuntase cu cateva ore mai devreme ca vaccinul a fost aprobat dupa mai putin…

- Primul vaccin anti-coronavirus aprobat din lume, anuntat marti la Moscova, va fi livrat pe pietele straine sub denumirea de Sputnik V, informeaza Reuters si AFP. Numele preluat de la primul satelit trimis pe orbita Pamantului aminteste de cursa catre spatiul cosmic in care s-au angajat Rusia si Statele…

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca una din fiicele sale si l-a injectat, potrivit Reuters, EFE si AFP. 'In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului…

- Rezidentii din Moscova vor putea sa mearga din nou la teatru incepand din 1 august dupa o pauza de peste patru luni, au anuntat autoritatile locale miercuri, in contextul in care bilantul infectarilor cu noul coronavirus a depasit in Rusia pragul de 700.000 de cazuri, informeaza Reuters. Salile de teatru…

- In total, in Rusia au decedat 3.807 de persoane dintre cele 362.342 contaminate, ceea ce claseaza aceasta tara pe locul trei din lume in ceea ce priveste numarul de contaminari, dupa SUA si Brazilia. In acelasi timp, numarul de noi cazuri s-a stabilizat si chiar a inregistrat o usoara scadere,…

- Autoritațile ruse controleaza cu greu fenomenul epidemiologic din țara, in timp ce Putin s-a retras lasandu-i pe primarul Moscovei, Serghei Sobianin, și pe guvernatorii regionali sa se lupte cu pandemia, și sa ia masuri, a se citi sa raspunda in fața oamenilor. Așa ca liderul de la Kremlin se mulțumește…

- Rusia a anuntat vineri un nou record al numarului de decese cauzate de noul coronavirus intr-o singura zi, cu 150 de victime, insa epidemia de COVID-19 a ramas stabila in aceasta tara prin prisma noilor cazuri de infectare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In total, 3.249 de persoane au murit de la…