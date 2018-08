Puternicul taifun Cimaron a lovit vestul Japoniei Un puternic taifun a ajuns joi in vestul Japoniei, suscitand temeri cu privire la caderea de precipitatii abundente si producerea de alunecari de teren intr-o regiune deja afectata in iulie de intemperii soldate cu victime, potrivit AFP. Taifunul Cimaron a lovit prefectura Tokushima (sud-vest) in jurul orei locale 21:00 (12:00 GMT), si urmeaza sa strabata regiunea inainte de a ajunge in Marea Japoniei vineri dimineata, informeaza Agentia meteorologica nipona. Rafale de vant de peste 200km/h si precipitatii de pana la 800 de milimetri sunt asteptate in urmatoarele 24 de ore si in cursul zilei de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ramaneti vigilenti si luati toate masurile necesare", a declarat premierul Shinzo Abe membrilor guvernului si responsabililor prezenti la o intalnire destinata masurilor de pregatire inainte de venirea furtunii. Premierul a solicitat autoritatilor locale sa emita fara ezitare ordine de evacuare,…

- Documente atasate: Prognoza meteo AUGUST-SEPTEMBRIE Saptamana 13 – 20 august 2018 Temperatura aerului va fi mai ridicata decat normalul climatologic al s aptamanii in cea mai mare parte a țarii, cu abateri mai mari in regiunile din nord și vest. Local in extremitatea sudica valorile termice se vor…

- SITUATIE.. Din cele aproape 600 de locuri de munca, puse la dispozitie in tot judetul de catre Agentia de Somaj, locuitorii municipiului Husi au 102 posibilitati de angajare. Dulgheri, muncitori necalificati, zidari, soferi, confectioneri sau ospatari – sunt doar cateva dintre ofertele pe care patronii…

- Un puternic taifun se indreapta spre Japonia, urmand sa loveasca vestul arhipelagului in seara zilei de sambata sau duminica dimineata, intr-o regiune deja grav afectata de intemperii la inceputul lunii iulie, transmite AFP. Taifunul Jongdari aduce vanturi care bat cu 180 de kilometri pe ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs joi in provincia Java de Est din vestul Indoneziei, a anuntat Agentia de Meteorologie si Geofizica din aceasta tara, citata de Xinhua. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Mariana Ionescu) Sursa foto: www.earthquaketrack.com

- Un barbat de 88 de ani, care mergea pe bicicleta, a fost spulberat aseara de un microbuz la o intersecție de drumuri. Batranul nu purta vesta reflectorizanta și nici bicicleta nu avea semnale luminoase, scrie arq.ro Incidentul a avut loc in localitatea aradeana Alunis, la intersectia unui drum comunal,…

- Ploi torentiale au fost inregistrate miercuri in zonele afectate de cutremurul produs luni in vestul Japoniei, pe fondul unei serii de replici ale seismului, informeaza DPA. Potrivit responsabililor de la Agentia meteorologica nipona, in Osaka si in zonele adiacente - puternic afectate…

- FBI a avertizat vineri ca hackeri din Rusia au compromis sute de mii de routere din locuinte si birouri si ca ar putea colecta informatii ale utilizatorilor sau ar putea bloca traficul de internet prin retele, transmite Reuters, potrivit news.ro.Agentia americana a cerut proprietarilor multor…