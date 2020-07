Puteri sporite pentru poliția din Hong Kong: percheziții fără mandat și cenzură totală pe internet ​Noua lege privind securitatea în Hong Kong, adoptata recent de Beijing, confera puteri sporite politiei din fosta concesiune britanica, mai ales în ceea ce priveste supravegherea, transmite marti AFP.



Fortele de ordine vor putea efectua perchezitii fara mandat daca ele considera ca exista o amenintare ''iminenta'' pentru securitatea nationala.



Noua dispozitie, care a fost dezvaluita luni seara într-un document de 116 pagini, retrage o mare parte a controlului judiciar care pâna acum permitea încadrarea atributiilor politiei în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea securitații naționale adoptata de China confera poliției puteri sporite in Hong Kong, mai ales in privința supravegherii, transmite AFP. Actul normativ are 116 pagini și permite...

- Noua lege privind securitatea in Hong Kong, adoptata recent de Beijing, confera puteri sporite politiei din fosta concesiune britanica, mai ales in ceea ce priveste supravegherea, transmite marti AFP. Fortele de ordine vor putea efectua perchezitii fara mandat daca ele considera ca exista o amenintare…

- Protestele au degenerat, astfel incat fortele de ordine au trebuit sa faca uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa. Aproximativ 300 de protestatari au fost retinuti. Protestele au loc la 23 de ani de cand Marea Britanie a cedat Chinei controlul asupra Hong Kongului. Autoritatile britanice…

- Un barbat care a arborat un steag in favoarea independentei Hong Kongului este prima persoana arestata in cadrul noii legi a securitatii nationale in fosta colonie britanica, a anuntat miercuri politia din Hong Kong, relateaza AFP, scrie news.ro.”Un barbat a fost arestat in posesia unui steag…

- China a adoptat marti, in mars fortat, o lege controversata cu privire la securitatea nationala la Hong Kong, perceputa de catre criticii acesteia drept un mod de a pune calus opozitiei in teritoriul semiautonom, relateaza AFP.

- Parlamentarii chinezi au examinat duminica legea privind securitatea nationala pentru Hong Kong, in timpul unei reuniuni speciale a Comitetului permanent al Adunarii Nationale Populare (NPC, forul legislativ chinez), transmite Reuters. Proiectul legislativ a fost prezentat de Shen Chunyao, directorul…

- China a inculpat in mod oficial de spionaj doi canadieni detinuti in aceasta tara din 2018, in numele securitatii nationale, intr-un dosar care afecteaza relatiile diplomatice intre Beijing si Ottawa, relateaza AFP.Michael Kovrig,un fost diplomat aflat anterior in post la Beijing, si consultantul…

- Parlamentul suedez a adoptat joi un proiect de lege ce acorda temporar guvernului puteri sporite in lupta impotriva epidemiei de COVID-19, care a facut deja peste 1.000 de victime in aceasta tara, informeaza AFP. Legea, ce va fi in vigoare intre 18 aprilie si sfarsitul lunii iunie, acorda coalitiei…