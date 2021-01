Puterea lui Putin și lunga tradiție a otrăvirii adversarilor politici în Rusia ​Fenomenul asasinatului, politic sau nu, reprezinta una dintre trasaturile specifice spațiului post-sovietic unde frica de schimbare legitimeaza violența. Majoritatea politicienilor sau figurilor publice care și-au pierdut viața sau au suferit atentate au avut directa legatura cu opoziția politica, zonele strategice rusești și anchetele, respectiv acțiunile de atac public la adresa figurii prezidențiale.



