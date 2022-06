Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca in perioada 3 iunie – 3 octombrie 2022, pasagerii vor avea zilnic legaturi directe de la București catre Halkali/Istanbul, Sofia, Varna și retur. Trenul catre Halkali/Istanbul va avea in compunere un vagon cușeta, iar trenul catre Varna sau Sofia va avea in compunere doua…

