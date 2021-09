Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca un test COVID are rezultat negativ, nu inseamna ca persoana care l-a facut nu este infectata. Medicul Adrian Marinescu a explicat, la Digimatinal, ca aceste teste sunt orientative. Cel mai bine este ca persoana care are simptome sa ramana in izolare, a spus medicul. Adrian Marinescu, director…

- Medicul infecționist de la Institutul „Matei Balș” avertizeaza cu privire la rezultatele false ale testelor Covid-19. Potrivit specialistului, exista șansa ca o persoana cu rezultate negativ, dar cu simptome, sa aiba, de fapt, Covid-19, ceea ce inseamna ca trebuie acționat rapid in acest sens. Testul…

- Adrian Marinescu, director medical la Institutul "Matei Balș" din București, a spus, la Digi24, ca daca avem un test COVID cu rezultat negativ, dar avem si simptome, nu inseamna ca persoana care l-a facut nu este infectata.Medicul Adrian Marinescu a precizat ca cel mai bine este ca persoana care are…

- Capitala intra in scenariul roșu. Rata de infectare cu Covid-19 in București este, miercuri, de 3,3 la mia de locuitori. Prefectul Capitalei, Antonela Ghița, a transmis, miercuri, ca rata de infectare in București este de 3,3 la mia de locuitori. In scenariul roșu, accesul la mai multe activitați se…

- Capitala a ramas fara paturi libere la secțiile de terapie intensiva care trateaza pacienții infectați cu coronavirus. Este pentru prima oara cand spitalele din București se confrunta cu aceasta situație, de cand a inceput valul patru al pandemiei. Conform medicilor, aceste paturi se elibereaza doar…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, a fost internat la Institutul ”Matei Balș” din București, dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov-2. Sorin Oprescu, in varsta de 69 de ani, s-a vaccinat cu schema...

- Sorin Oprescu este infectat cu coronavirus. Fostul primar al Capitalei se afla internat la Spitalul ”Matei Balș” din București. Ce se intampla chiar in aceste momente cu fostul politician. Este vestea momentului! Sorin Oprescu are Covid-19 Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu trece prin momente…

- Vaccinarea anti-coronavirus va deveni, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical din Ungaria. Decizia a fost adoptata intr-o ordonanța adoptata de guvern. Cei care lucreaza in domeniul sanatatii vor avea la dispozitie 15 zile pentru a incepe vaccinarea, a declarat Agnes Galgoczi, seful Departamentului…