- MM Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a anunțat ca Rareș Pop (18 ani, mijlocaș dreapta), de la UTA, și Doru Andrei (20 de ani, mijlocaș ofensiv), de la Voluntari, nu vor ajunge la echipa roș-albastra. Mihai Stoica neaga oficial ca FCSB ar fi interesata de cei doi și susține…

- Autoritatile turce au arestat 304 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea jihadista Stat Islamic, in cursul unei operatiuni desfasurate in 32 de provincii, a anuntat vineri ministrul de interne turc Ali Yerlikaya, relateaza vineri Reuters.Majoritatea suspectilor au fost arestati in Istanbul,…

- Majoritatea șoferilor - poate chiar toți - au experimentat la un moment dat problema formarii condensului pe partea interioara a geamurilor mașinii. Iata o lista cu trucuri care te ajuta sa scapi rapid de condensul format in zilele reci.

- FC Voluntari a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiesti, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal. Gazdele au ratat ocazii de gol prin Doru Andrei (21, 72), Igor Armas (46, 80), Nicolae Carnat (80), in timp ce Gheorghe Grozav a irosit cea mai mare…

- Etapa cu numarul 14 a SuperLigii a debutat vineri cu partida dintre FC Voluntari și Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 0-2. Dupa șase infrangeri la rand, echipa lui Liviu Ciobotariu leaga doua victorii.

- Celebra cantareața Anna Lesko se arata a fi și o gospodina desavarșita. Ea posteaza rețete pentru doamnele care o urmaresc in mediul online. Solista a preparat cornulețe cu gem și a prezentat rețeta acestei prajituri foarte iubite de foarte mulți romani. Anna Lesko, intre muzica și bucatarie Gatitul…

- O mie de cadre medicale din țara noastra au raspuns apelului lansat de Ministerul Sanatații de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel. „Inscrierile merg foarte rapid. Am avut aceeasi reactie foarte buna si atunci cand a fost cutremurul acela major, in Turcia, a declarat Alexandru Rafila. ”Peste…