Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Umanist Social Liberal, condus de Cristian Popescu Piedone, anunța ca o susține oficial pe Gabriela Firea la alegerile locale din 2024, in cursa pentru Primaria Generala a Capitalei. „In cadrul ședinței Forului de Conducere Colegiala, s-a stabilit ca la alegerile locale din 2024 pentru funcția…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca o pe Gabriela Firea la alegerile pentru Primaria București. Comunicatul este semnat de Cristian Popescu Piedone in calitate de președinte executiv și de Grațiela Gavrilescu, ca președinte. ”In cadrul ședinței Forului…

- In plin scandal privind ”azilurile groazei” din Ilfov, PUSL-ul fondat de Dan Voiculescu și condus de catre Cristian Popescu Piedone și Grațiela Gavrilescu anunța susținerea Gabrielei Firea la Primaria Capitalei.Recent, Gabriela Firea a participat la ședința Consiliului Național al PUSL, acolo unde…

- Partidul Umanist Social Liberal , condus de Cristian Popescu Piedone , anunța ca o susține oficial pe Gabriela Firea la alegerile locale din 2024, in cursa pentru Primaria Generala a Capitalei. „In cadrul ședinței Forului de Conducere Colegiala, s-a stabilit ca la alegerile locale din 2024 pentru…

- Directia de Urbanism din cadrul Primariei Capitalei este perchezitionata la aceasta ora de procurorii DNA. Anchetatorii au ridicat mai multe documente si unitati de calculator din cadrul Directiei din subordinea lui Nicusor Dan.

- Consiliera al carei nume apare in scandalul caminelor de varstnici a dezvaluit in fața anchetatorilor legatura sa cu proprietarul azilelor de batrani. Marturia sa apare in referatul prin care procurorul de caz a propus arestarea mai multor persoane responsabile de tratamentul inuman aplicat in azile…

- Gabriela Firea a vorbit despre decizia de a demisiona in cazul in care este demonstrata vinovația ei in cazul azilelor de batrani. Gabriela Firea a reactionat dupa ce a fost acuzata ca ar fi responsabila indirect de ororile petrecute la azilele din Ilfov. Aceasta sustine ca se dorește scoaterea ei din…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni la Europa FM, despre o noua candidatura la Primaria Capitalei ca el isi doreste si va candida. "Am gasit un oras in faliment si l-am facut credibil financiar", a mai spus edilul. Primarul Capitalei a fost intrebat cum comenteaza ultimul sondaj care il…