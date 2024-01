Stiri pe aceeasi tema

- Ședința Consiliului de Coordonare al FNME s-a terminat in urma cu puțin timp. Chiar daca era așteptata demisia lui Marin Condescu, cel care a fost nevoit sa-și dea demisia a fost prim-vicepreședintele Ion Rușeț. Liderii i-au reproșat acestuia mai mul...

- Guvernul a decis: trotinetele și bicicletele electrice au nevoie de asigurare / Modificari importante la plafonarea prețului la RCA (VIDEO)Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat vineri ca in sedinta de Guvern a fost aprobat un proiect de lege care prevede ca trotinetele electrice…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a convocat joi o ședința de lucru, in sistem de videoconferința, cu participarea, la sediul MAI, a inspectorului general al IGSU, Dan-Paul Iamandi, a primului-adjunct al acestuia, Constantin Florea, a șefului Direcției Generale pentru Protecție Civila,…

- Șeful DSU a cerut joi toleranța zero in aplicarea sancțiunilor fața de abaterile care pun viața oamenilor in pericol, in cadrul unei ședințe care a avut loc la sediul MAI, dupa incendiul produs marți la o pensiune din Tohani, județul Prahova.

- Consiliul Local al Municipiului a fost convocat in sedinta extraordinara in data de 08 decembrie 2023, incepand cu ora 1100, desfașurata prin mijloace electronice/prezența fizica la sala de sedinte, etajul II din sediul Primariei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A. Ordinea de zi a sedintei…

- Cei trei frati care coordonau clanul Caranilor au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Aurel, Emil și Costel Raducanu sunt considerați liderii celei mai importante grupari interlope din țara.

- Presedintele Consiliului de Administratie al CN APM S.A. Constanta convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, in sedinta extraordinara Acesta va avea loc in data de 13.12.2023, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii…

Guvernul va aproba unele masuri de eficientizare a gestionarii deseurilor