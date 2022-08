Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 august, Loteria Romana a acordat 15.770 de caștiguri in valoare totala de peste 725.500 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 14 august 2022 Loto 6/49: Loto 5/40:Joker:…

- CFR Cluj a anunțat astazi ca se desparte de Daniel Graovac, Dan Petrescu nu va mai beneficia de serviciile fotbalistului incepand cu sezonul 2022/2023. Bosniacul, cotat la 1.6 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a fost transferat gratis de CFR Cluj in vara anului 2021, de la Astra…

- Noul lider din Hong Kong, John Lee, a cheltuit 1,1 milioane de dolari pentru campania electorala in care a fost singurul candidat, informeaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- PSG a oferit 50 de milioane de euro și un jucator pentru Milan Skriniar (27 de ani), fundaș central slovac de la Inter. Italienii au refuzat propunerea, vor mai mulți bani. Marele „transfer” al verii pentru PSG a fost pastrarea lui Kylian Mbappe, care a prelungit contractul pana in 2025. Campioana Franței…

- Constructorul spectaculosului ansamblu imobiliar in forma de aripi din Clu-Napoca a finalizat sensul giratoriu care va permite locatarilor sa acceseze una dintre cele mai aglomerate artere din oras fara a bloca circulatia. S-a dovedit o provocare pentru constructorii.

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1,71 milioane de euro, a fost castigat joi seara, cu un bilet care a costat 18,5 lei. Loteria Romana a anuntat ca la tragerea Loto 6/49 din 2 iunie s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 8.496.320,80 lei (peste 1,71 milioane de euro). Biletul…

- Grupul Bosch are la Cluj o fabrica și un centru de inginerie. Unitatea de producție de la Jucu a fost dotata cu panouri fotovoltaice, iar grupul are in plan o noua cladire de birouri in zona care va costa aproximativ 21 de milioane de euro și va fi gata in 2023.

- De la asistența psihologica și sprijin juridic, pana la crearea de zambete și momente de bucurie, comunitatea „CLUJ for Ukraine” este alaturi de cei refugiați din calea razboiului in orașul de pe Someș și in apropiere.