Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, secretarul de presa al Pentagonului, a avut vineri, in timp de vorbea despre situația din Ucraina in cadrul obișnuitului briefing de presa, un moment in care a fost vizibil emoționat și in care a simțit nevoia sa faca o pauza, relateaza CNN . Intrebat daca Departamentul Apararii il considera…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. "Orice rezultat al operatiunii (in…

- Pentagonul crede ca informațiile potrivit carora președintele rus Vladimir Putin incearca sa recruteze straini pentru a lupta in Ucraina alaturi de forțele ruse sunt adevarate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, pentru CNN.

- Orașul-port Herson a devenit cel mai fierbinte loc de pe harta in invazia Ucrainei de catre Rusia, acum, cand razboiul intra in a doua saptamana. Ministerul rus al Apararii a anunțat, miercuri, ca a capturat portul strategic de la Marea Neagra, spunand ca este primul oraș important care se afla sub…

- Ideea unui conflict nuclear in Europa este "de neconceput", a declarat duminica pentru AFP purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin privind plasarea in alerta a fortelor de descurajare ruse, care includ si componenta nucleara."Simpla idee…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Vladimir Putin este "dispus sa negocieze", adaugand ca criza din Ucraina constituie doar o parte din ingrijorarile mai largi de securitate ale Rusiei, transmite CNN.

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Rusia are medici, infirmieri si spitale de campanie la frontiera cu Ucraina, pe fondul mobilizarii de trupe ruse in aceasta zona, a declarat marti intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, transmite EFE. Potrivit lui Kirby, Moscova si-a intensificat in ultimele saptamani…