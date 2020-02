Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Kazahstanului la Bucuresti, Nurbakh Rustemov, a afirmat, intr-o intalnire cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ca au fost initiate discutii cu o companie romaneasca pentru exportul de bovine Angus, iar oficialul roman a aratat ca analizeaza oportunitatea de a efectua o vizita la Astana,…

- Fostul ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vorbit, luni, la Digi 24, despre faptul ca la ministerul pe care l-a pastorit au fost angajați in mandatul sau mai mulți milițieni și coafeze.Asta dupa ce actualul ministru al Agriculturii, Adfrian Oros, a declarat, duminica, intr-o…

- Romania obtine in acest an o productie de 16,99 milioane de tone de porumb boabe, in scadere cu aproape 9% (1,67 milioane de tone) fata de 2018, cand a raportat 18,66 milioane de tone, desi suprafata insamantata a fost mai mare cu 240.000 de hectare, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii…

- Deputatul Ionuț Simionca a sarit, marți, in apararea micilor fermieri și i-a cerut noului ministru al Agriculturii sa modifice reglementarea care limiteaza drastic numarul de porci care pot fi crescuți in gospodarie. Ionuț Simionca susține ca masura luata de fostul ministru Petre Daea ii duce la disperare…

- Ultima directiva data de Ministerul Agriculturii a reușit sa incinga spiritele in randul crescatorilor de porci și al gospodarilor.Mai exact, sacrificarea animalelor nu se mai poate face decat in prezența unui veterinar. Paradoxal, in Romania nu mai exista suficienți veterinari pentru a „acoperi” decizia…

- Ministerul de Interne s-a confruntat cu o situație fara precedent, inainte de alegeri. Prefecții și subprefecții din doua județe, Arad și Timiș, au intrat in concediu medical și nu mai avea cine sa semneze actele necesare pentru buna desfașurare a alegerilor prezidențiale.Citește și: Petre…

- Președintele Klaus Iohannis are un mesaj pentru romanii din diaspora, in ultima zi a campaniei electorale in Romania și prima zi de vot in diaspora. Iohannis le cere romanilor de peste hotare sa vina la vot ”pentru o Romanie normala”.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, in cadrul evenimentului ”Topul Național al Firmelor Private din Romania”, ca se bucura pentru faptul ca s-a terminat și ultimul capitol din ”Cartea Neagra a PSD”. Iohannis a spus ca noul Guvern are datoria de a susține investitorii și sa maximizeze atragerea de…