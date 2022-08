Stiri pe aceeasi tema

- Contestatia a vizat procedura de atribuire simplificata, organizata in vederea incheierii acordului cadru avand ca obiect "Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri spitalicesti 24 luni" Societatea contestatoare a solicitat anularea inscrisurilor susmentionate si a actelor subsecvente, obligarea…

- Gospodinele s-au indragostit de aceasta rețeta care a ajuns in prim-plan pe rețelele de socializare. Mulți dintre bucatarii de duminica au incercat-o și au ramas placut surprinși de gustul preparatului. Puțini s-ar fi gandit cat de bine se combina carnea de pui cu celebrul fruct al verii. Cum poți face…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca noul Cod Fiscal nu a marit taxe, ci a eliminat unele exceptii. Liderul social-democrat a adaugat ca in continuare Coalitia trebuie sa gaseasca o solutie pentru impozitarea pensiilor speciale, jalon cerut prin Planul National de

- Operatorul de salubritate Greendays organizeaza in zilele de 4, 5 și 6 iulie 2022, pe raza municipiului Blaj, o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase. Blajenii care doresc sa scape de deșeurile voluminoase au la dispoziție trei locuri in care le pot preda: parcarea de la baza de agrement…

- Gospodinele știu ca o carne marinata este mai buna decat una fara sosuri și condimente adaugate din timp. Cei mai mulți oameni știu ca este greu sa prepari carne, lucru pe care il spun și bucatarii. Chiar și unii din cei mai pricepuți chefi o mai dau in bara atunci cand vine vorba despre vedeta […]…

- Ministerul Apararii U. M. 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta a incheiat un acord cadru pentru achizitionarea serviciilor de colectare din activitatea medicala conform caietului de sarcini ACORD CADRU 12 LUNI . Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa…

- O cititoare TurdaNews a sesizat prezența unui praf „ciudat” care cade in zona Oprișani. Femeia spune ca acesta este vizibil in apa, balți etc. ”Am și eu o curiozitate pentru ca nu s-a vorbit pana... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri, 24 iunie, va avea loc a doua campanie speciala de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE, pe anul 2022, fiind urmata de alte campanii in zilele de: 30 septembrie și 16 decembrie. Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice…