Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul ciudat care ia amploare: turiștii straini evita Romania, chiar daca țara noastra are un potențial uriașTurismul romanesc s-a apropiat anul trecut de nivelurile de referinta din 2019 si chiar a depasit acest reper pe unele segmente, insa atragerea de turisti

- Cei care iubesc calatoriile și experiențele inedite, de neuitat, au toate motivele sa iși planuiasca urmatoarea aventura intr-un loc unic in Romania, ce ii fascineaza pe straini și care atrage, an de an, un numar impresionant de turiști. Nici austriecii nu au asa ceva! Iarna, pare desprins din basme.…

- Furtuna Pia face ravagii in zonele montane din Romania! In munții Fagaraș e pericol de avalanșa, iar turiștii sunt sfatuiți sa iși amane excursiile pana la momentul in care noul strat de zapada va fi stabilizat.

- Sezonul de schi vine cu prețuri uriașe, anul acesta. Scumpirile nu au ocolit partiile, unde tarifele la skipass-uri și telecabine au crescut, in medie, cu 17% fața de anul trecut. Nu sunt singurele creșteri de prețuri. Inchirierea echipamentelor sportive și mesele la restaurant costa și ele mai mult.

- Turistii din Marea Britanie, SUA, Bulgaria, Germania, Italia, Grecia si Israel au accesat cel mai des Visit Bucharest, platforma dedicata promovarii Bucurestiului in limba engleza, din 1 ianuarie pana in 15 decembrie 2023, potrivit unei analize, potrivit news.ro.Analiza a fost efectuata pe 355.000…

- Numarul total al turiștilor straini care au vizitat Romania in primele 9 luni dinb acest an a fost de circa 1,5 milioane, ei cheltuind in țara noastra aproape 4 miliarde de lei, potrivit datelor transmise vineri de INS, ceea ce reprezinta o medie de 2578 de lei/persoana.

- Un oraș mirific din Romania este mai aproape decat visați și este foarte apreciat de turiștii de peste hotare.Este vorba de Brașov care, potrivit unui renumit studiu, depașește chiar și stațiunea austriaca Innsbruck sau celebra Chamonix Mont Blanc din Franța.Romania se lauda astfel cu destinații perfecte…

- Guvernul a trecut la represalii impotriva fermierilor care au indraznit sa-și ceara drepturile, trimițand peste ei controale de la diverse instituții ale statului. Ștefan Musca, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți din Romania, unul dintre cei mai vehemenți critici ai politicilor agricole…