- „Punctul final al Conferinței internaționale va avea loc peste puțin timp aici, in Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara, la spectacolul Povestea acelor oameni care intr-o seara s-au adunat in jurul unei mese. Titlu care, in fond, rezuma foarte bine ceea ce am trait noi in aceste cateva zile”.…

- Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara a devenit inca o data un forum de idei, ca spațiu deschis intalnirilor Convenției Teatrale Europene. A doua zi a reuniunii membrilor ETC a debutat la Sala 2 cu o conferința susținuta de jurnalista Colette Braeckma

- Teatrul Național din Timișoara gazduiește zilele acestea Conferința Internaționala a Convenției Teatrale Europene. La Sala 2 s-au intalnit, joi, reprezentanți ai teatrelor membre ale Convenției Teatrale Europene, intr-o atmosfera de recunoaștere profesionala, cu bucuria limbii comune a tuturor acestor…

- Intre 9 și 12 noiembrie, Teatrul Național din Timișoara va gazdui Conferința Internaționala a Convenției Teatrale Europene, cea mai extinsa rețea teatrala a Europei. Instituția devine, astfel, capitala europeana a teatrelor publice din Europa.

- Mihai Malaimare lanseaza la Timișoara cartea „Teatrul Național, așa cum l-am iubit”, aparuta la Editura RAO, in colecția Opere XX, in dialog cu Ada Hausvater, directorul general al Teatrului Național. Evenimentul va avea loc miercuri, 11 octombrie, de la ora 17, in foaierul Salii 2.