- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar și a situației complicate a drumurilor in condiții de iarna din țara vecina, Bulgaria, traficul pentru camioane, pe sensul de ieșire din Romania, este suspendat temporar prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu.

- Inca un ucrainean cu permis fals a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei de la Vicovu de Sus. Este vorba de un barbat de 61 de ani care conducea un autoturism inmatriculat in Romania și care a incercat sa treaca granița miercuri dimineața. Omul s-a ales cu dosar penal. The post Inca un ucrainean…

- Unul dintre cei mai eficienți polițiști de frontiera in combaterea contrabandei cu țigari la granița de la Prut este cainele polițist „Nero”, de la Poliția de Frontiera din Moldova, care e specializat in descoperirea țigarilor sau produselor din tutun ascunse in spații inchise ale autovehiculelor. In…

- Controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Albita - Leuseni urmeaza sa fie prelungit pentru o perioada de sase luni, incepand cu data de 15 octombrie, conform unui memorandum adoptat in sedinta de joi a Guvernului., potrivit Agerpres.Memorandumul vizeaza prelungirea valabilitatii Acordului…

- Un nou atac cu drone a avut loc azi-noapte la granița cu Romania, la Orlivka, din Ucraina, in apropiere de Isaccea. Locuitorii au asistat din nou la un spectacol teribil de zgomot și lumina de front. Punctul de trecere a frontierei Isaccea este inchis.

- Traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana PTF Orlovka Conform Garzii de Coasta, traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor din noaptea de luni spre marti de pe partea ucraineana (PTF Orlovka), transmite Agerpres . In aceste conditii, traficul pe iesire este redirectionat catre Galati Rutier. ”La acest moment, politistii de frontiera…

- Traficul a fost reluat pe ambele sensuri de mers pe teritoriul Bulgariei, la iesirea din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, in urma protestului producatorilor bulgari de cereale care s-a desfasurat cu incepere de la orele 10.00, dar camioanele care ies din tara au de asteptat 120 de minute.…