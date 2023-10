Puncte luate cu noroc de Politehnica la Cermei. Gazdele au lovit de trei ori bara (foto & video)

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a trecut de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a cincea a Ligii 1. Gazdele au deschis scorul in minutul 41, prin grecul Panagiotis Tachtsidis, care a transformat un penalty obținut dupa un hent comis in propriul careu de Adnan Aganovic.…

- In weekend s-au disputat partidele din etapa a 6-a a Ligii a III-a de fotbal. Din cele 5 echipe din Timis, trei au obtinut victorii si doua au pierdut. In Seria 7, singura reprezentanta a judetului, CSC Ghiroda si Giarmata Vii a pierdut oarecum surprinzator, primul meci din actualul campionat in fata…

- Etapa a V-a a Ligii a III-a a programat duelul dintre Bucovina Radauți și Foresta Suceava. Partida s-a incheiat nedecis, 1-1. Gazdele au deschis scorul prin golgeterul Robert Ciobanu, in minutul 17, iar „galben-verzii" au egalat prin Marian Ilie, in minutul 73.In urma acestui rezultat ...

- Saptamana cu eșec pentru FC Pucioasa in campionat! Vineri dupa-amiaza, pe teren propriu, dambovițenii au inregistrat prima infrangere in actuala ediție a Ligii a 3-a. Pe teren propriu, dambovițenii au cedat, cu 1-2, disputa cu CS Blejoi, ce a contat pentru etapa a 4-a a celui de-al treilea eșalon. Pucioasa…

- Etapa a treia a campionatului Ligii a IV-a a fost una sub semnul golurilor. 49 marcate in Seria de Bacau, ceva mai puține, „doar” 40 in Seria Valea Trotușului. Interesant este insa ca daca in Seria 1 au fost la putere gazdele, in schimb, in Seria 2 partea leului a fost taiata de catre echipele […] Articolul…

- Etapa a doua a Ligii a III-a nu a fost deloc una prietenoasa cu divizionarele C bacauane. Din cele patru reprezentante ale județului la acest nivel competițional, doar Aerostar a obținut un rezultat favorabil. Sambata, „aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu și Andrei Vatra au remizat, 1-1, pe terenul…

- Ieri seara, Gloria Buzau a remizat in deplasare, 1-1, in etapa a treia a Ligii secunde, in partida disputata cu Chindia Targoviște. Gazdele puteau sa caștige meciul, dupa ce Șerban a marcat in minutul ’80, numai ca atacantul Chica-Roșa, abia revenit la formația din Crang, a marcat in minutul ’85, la…

- Astazi, la sediul FRF, a fost tras la sorti programul Ligii 3, un esalon la randul ei alambicat ca format, diferit de primele doua ligi. Realitatile acestui nivel fac ca Politehnica probabil sa nu aiba adversar in prima etapa. Caci Crisul Chisineu-Cris, care a primit bila cu numarul 9 din urna, e in…