Direcția de Sanatate Publica Arad a anunțat punctele de acordare de prim-ajutor și de distribuție a apei potabile in județul Arad, care sunt amenajate in perioada caniculei. „Avand in vedere atenționarile Administrației Naționale de Meteorologie cu privire la creșterea temperaturilor in perioada curenta (35 de grade și peste 35 de grade) și disconfortul termic ridicat […] The post Puncte de prim-ajutor și de distribuție a apei potabile in județul Arad appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .