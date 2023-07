Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 12 iulie, in oraș vor funcționa patru puncte de prim ajutor pentru perioada de canicula. Primaria Municipiului Timișoara asigura aprovozionarea cu apa imbuteliata, iar Direcția de Sanatate Publica pune la dispoziție personalul sanitar. Punctele de prim ajutor sunt amplasate in interiorul…

- Din cauza avertizarilor meteorologice cu privire la temperaturile ridicate și disconfortul termic care vizeaza și județul nostru, Primaria Orașului Titu a luat decizia a transforma cateva puncte din oraș in centre de prim ajutor unde oamenii sa poata bea un pahar cu apa, sa-și poata monitoriza tensiune…

- Primaria Sectorului 5 vine in sprijinul cetațenilor pentru a elimina, pe cat posibil, apariția unor complicații cauzate de expunerea prelungita la temperaturile ridicate din aceasta perioada. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a solicitat ca cele opt module aflate pe raza teritoriala…

- Pompierii timișeni au acționat, in perioada 24-25 iunie, in 251 misiuni pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical, deblocarea sau salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții. In urma producerii a 4 accidente rutiere, pompierii au acordat primul ajutor medical…

- Numarul de ucraineni care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada preconflict, se apropie de 4,6 milioane. Sambata 16.760 au fost inregistrati pe sensul de intrare in Romania. ”In data de 17.06.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- In perioada 09-11 iunie 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Barbu Catargiu“ al județului Ialomița va organiza in orașul Amara, cu sprijinul insituțiilor locale