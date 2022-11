Punct pe un teritoriu interzis

Stiri pe aceeasi tema

- Gloria a depasit si cel de-al cincilea obstacol de la inceputul campionatului si ramane in continuare in fruntea Ligii Nationale, singura echipa cu punctaj maxim. A cincea victorie consecutiva a venit duminica, in deplasarea pe care fetele lui Adrian Chirut au avut-o la Zalau. Altadata una dificila,…

- Inca un meci, acelasi deznodamant! Continua complexul „CSM Focsani” pentru HC Buzau, care a parasit din nou terenul invinsa dupa o disputa cu handbalistii vranceni, consumata duminica seara, in Sala Polivalenta de pe Milcov, in etapa a 4-a a Ligii Nationale. Prima repriza a propus o dispusa echilibrata,…

- Una dintre achizitiile CSM Constanta din aceasta vara, francezul Micke Brasseleur, a fost declarat omul meciului, in urma evolutiilor sale din ultimele doua meciuri de campionat, in care a marcat 15 goluri.Echipa masculina de handbal CSM Constanta sustine sambata, 17 septembrie, meciul din etapa a patra…

- Gloria a revenit in fruntea Ligii Nationale de handbal feminin dupa victoria obtinuta duminica seara, in Sala Sporturilor, impotriva Magurei Cisnadie, in etapa a 4-a a campionatului. Doua dintre reprezentantele Romaniei in actualul sezon al cupelor europene, ambele in EHF European League, Gloria si…

- Participanții la Concursul Național de Creație Literara „Voi sunteți lunima lumii!”, organizat de Asociația Liga Scriitorilor Filiala Buzau, sunt invitați la festivitatea de premiere ce va avea loc la Buzau, duminica 2 octombrie, ora 11.30. La concurs s-au inscris 120 de lucrari, spune Elena Capațina,…

- Dupa ce si-a masurat fortele impotriva super-campioanei Dinamo, runda inaugurala, la Sala Sporturilor, un meci-spectacol, cu rezultat dinainte stabilit, a sosit momentul sa inceapa noul sezon si pentru HC Buzau. Sambata dupa-amiaza, in etapa a 2-a a Ligii Nationale, baietii lui Gabriel Armanu infrunta,…

- Debut previzibil pentru HC Buzau in noua editie a Ligii Nationale de handbal masculin, consumat vineri seara, la Sala Sporturilor, impotriva super-campioanei Romaniei, Dinamo Bucuresti. Trupa de Liga Campionilor a lui Xavier Pascual nu le-a lasat buzoienilor nicio sansa si s-a impus la o diferenta care…

- Noua echipa pe care Gabriel Armanu incearca sa o puna pe picioare la Buzau devine tot mai convingatoare. HC Buzau a castigat turneul amical organizat la Vaslui, cu ocazia Zilelor Orasului si la care au mai participat echipa gazda, nou promovata CSM Od. Secuiesc si divizionara secunda Teutonii Ghimbav.…