Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost acordate in total, in anul 2023, 3.361.223 de certificate de concediu medical, arata datele transmise de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la solicitarea HotNews.ro. In Top10 al județelor cu cele mai multe certificate de concediu medical acordate in 2023 apar, pe langa București…

- Metalul a inceput excelent acest sezon de primavara, iar sambata a confirmat și in prima etapa de play-off, acolo unde conteaza cu adevarat, mai ales cand se joaca cu un obiectiv real pe masa. Buzoienii intalneau o formație care le-a pus destule probleme in ultimele doua sezoane, dovada stand cele trei…

- Fanii de la Dinamo si de la CSA Steaua au fost „saltati” de mascati astazi. Totul dupa scandalul uluitor de la partida „cainilor” cu UTA, partida in care fanii echipelor rivale din Bucuresti s-au batut chiar pe teren. Conform surselor AntenaSport, mascatii au batut la usile mai multor suporteri de la…

- Emisiunea de marci postale „Patrimoniu cultural, Buzau, Palatul Comunal” este disponibila de miercuri in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi și Timisoara, precum si online pe http://romfilatelia.ro/store/. Emisiunea, care marcheaza aniversarea a 120 de ani de la finalizarea…

- In general, in multe dintre țarile europene, impozitul pe venit este perceput pentru a finanța serviciile publice cu precadere. Sanatatea, infrastructura sau ale nevoi ale comunitații sunt domeniile vizate atunci cand e vorba de redirecționarea directa a impozitului. Cu toate astea, mecanismele fiscale…

- Absolventa a Liceului de Arte „Margareta Sterian” și apoi a Universitații Naționale de Muzica din București, soprana Cristina Vasilache este membra a colectivului Filarmonicii „George Enescu”, dar și a Ansamblul „Sempre”, care reunește muzicieni specializați in interpretarea muzicii vechi, al caror…

- Meci care poate constitui o borna importanta in istoria celor de la HC Buzau. Lupii au disputat, marți seara ,un amical cu Beșiktaș, cea mai titrata echipa din Turcia, echipa care joaca an de an in competițiile batranului continent. Buzoienii au ținut pasul cu „vulturii” pe toata durata partidei, dar…

- Buzoianca Oana Șerban, lect. univ. doctor in Filosofie al Universitații din București din 2018 cu o teza la intersecția dintre estetica și istoria filosofiei, dedicata analizei structurii revolutiilor artistice in modernitate (The Structure of Artistic Revolutions in Modernity. A Political Theory of…