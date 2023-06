Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale nu se opresc prea curand. Meteorologii au emis miercuri alerte de vreme severa in mai multe zone din țara. Este cod portocaliu de ploi torentiale in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Gorj, Valcea, Alba și Arad.

- Mai multe interventii ale pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Capitala, unde mai multi copaci au cazut. Zona de afla sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, la fel ca majoritatea judetelor tarii. In multe alte judete, ANM a emis avertizari cod poortocaliu…

- Ploile puternice au facut ravagii in vestul țarii. In Cluj, mai mulți copaci s-au prabușit din cauza vantului puternic. La fel s-a intamplat in Vrancea sau Gorj, unde furtuna a rupt și aruncat arborii pe șosele. Rupere de nori a fost și in județul Timiș, unde mai multe gospodarii au fost inudate.

- S-a anunțat perioada orientativa de inscrieri la granturile de cate 30.000-200.000 de euro pentru microintreprinderile de producție din cele 4 județe ale Regiunii Vest, conform noului proiect actualizat al Ghidului solicitantului.

- Codul galben de ploi si grindina in Romania a facut prapad in mai multe zone. Vremea rea a creat pagube insemnate in județele din nord-vestul țarii. A fost rupere de nori in Baia Mare, iar intr-o comuna din Salaj a cazut atat de multa gheața, incat pe strazi s-au format adevarate troiene. Rupere de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un Cod galben de ploi insemnate cantitativ, ce vizeaza zone din opt judete, precum si o avertizare de intensificari ale vantului si precipitatii mixte, valabila in intreaga tara, incepand de sambata dimineata. Conform prognozei de specialitate,…

- ANM a emis, astazi, un cod galben de ploi abundente, incepand cu ora 12:00, in zona Carpaților Occidentali și Meridionali. Avertizarea este valabila pana la sfarșitul zilei de joi, in jurul orei 22:00 și va afecta județele: Bihor, Arad, Alba, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți. …

- In numar de 9.803.000 din cele 19.042.500 persoane care la 1 ianuarie 2022 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei rezidente, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.…