Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia aniversarii a 50 de ani de activitate de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei, ca MNIR reprezinta "una dintre institutiile reprezentative pentru identitatea noastra nationala".

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a comentat acid, marți, anularea dezbaterii și votului moțiunii simple depusa impotriva sa de parlamentarii USR, dupa ce demersul nu a intrunit numarul necesar de minim 50 de semnatari.

Deputații USR au depus o moțiune simpla impotriva ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, pentru ca acesta nu a dorit sa il demita pe directorului Teatrului Național din București. In replica, Lucian Romașcanu, arata ca textul inițiatorilor moțiunii nu are nicio ancora in realitate, dar se va prezenta…

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, anunța ca a inceput o ancheta interna la Teatrul Național din București, asta dupa ce s-a aflat ca s-au distribuit reviste de propaganda pro-Rusia. Romașcanu susține ca așa ceva nu poate fi tolerat intr-o instituție simbol a culturii din Romania.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat luni seara ca Regina Maria a fost o figura inteligenta, curajoasa si puternica, un simbol al romanilor in momente dificile, care "a iubit Romania si a fost extrem de iubita de romani", informeaza Agerpres.

Poezia poate fi si o unealta pentru invatare, pe care nu trebuie sa uitam sa o folosim, a transmis ministrul Culturii, Lucian Romascanu, in mesajul sau de Ziua Mondiala a Poeziei, informeaza Agerpres.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, s-a intalnit vineri, la Opera Nationala Bucuresti, cu balerini ucraineni, refugiati in Romania, care incep programul de studiu alaturi de solistii si maestrii primei scene lirice a tarii, prilej cu care si-a exprimat speranta ca acestora sa li se poata oferi…

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a anunțat, marți, punerea in dezbatere publica a proiectului de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea OG nr. 51/1998, privind imbunatațirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.