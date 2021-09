Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Guineei, Conakry, se trag focuri de arma in apropierea palatului prezidențial. Se pare ca mai mulți militari au fost deja uciși, surse neoficiale susținand ca este vorba despre trei morți. In tot orașul se aud explozii susțin martorii, iar soldați inarmați patruleaza prin oraș,…

- In ultima perioada se discuta despre cresterea preturilor (inflatie), problematica despre care am discutat cu ceva timp in urma intr-un articol despre „indicele preturilor de consum" (IPC): metodologie calcul, surse de date si mod de utilizare. Evaluarile sociologice in randul consumatorilor realizate…

- Anul trecut, din 188 de mii de copii, aproape 17,5 mii s-au nascut in strainatate, potrivit raspunsului oferit de Institutului Național de Statistica (INS) ziarului Libertatea. Adica doar 10% din total. Ministrul Muncii Raluca Turcan a spus intr-o conferința de presa organizata la Constanța la inceputul…

- Valoarea productiei agricole a scazut cu 15,4% in 2020, fața de 2019, pe fondul unui declin de 21,5% al productiei vegetale si al unor scaderi de 1,2% la productia animala cat si la serviciile agricole, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni, 26 iulie 2021. CITEȘTE ȘI:…

- Numarul nașterilor in luna mai, mai mare decat cel din aprilie. Au fost aduși pe lume cu 860 mai mulți copiii decat luna precedenta In luna mai numarul nașterilor a crescut fața de luna aprilie, arata datele Institutului Național de Statistica. Astfel, in luna mai a acestui an au fost inregistrate 13.524…

- Numarul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator a fost, in mai 2021, de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada din anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. Dupa cauza principala de deces, in luna mai 2021 cele mai multe persoane…

- Un raport publicat la finalul lunii iunie de catre sociologul Sebastian Țoc și antropologul Dinu Guțu arata condițiile in care sute de mii de femei din Romania și Republica Moldova muncesc in Italia ca ingrijitoare de batrani. Acestea sunt numite informal „badante”. Deși iși propun sa ramana doar temporar,…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 5,7% ca serie bruta in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2020, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Astfel, volumul…