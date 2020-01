Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PDL Ion Ruset considera ca viitorul Guvern trebuie sa aiba in vedere zonele miniere si nevoia de a crea aici noi locuri de munca. Parlamentarul democrat-liberal a prezentat in plenul Senatului o declaratie politica in care vorbeste pentru p...

- Legea salarizarii prevede un grafic de crestere pe 4 ani. Ma mir ca n-au facut-o pentru un mileniu”, a declarat vineri premierul Ludovic Orban in fata membrilor Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, exprimandu-si mirarea fata de „stilul asta in care PSD inventeaza pomeni”

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca este extrem de important ca bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat pentru anul viitor sa fie adoptate pana la finalul acestui an. ‘N-am discutat acest lucru, decat ca am discutat cu colegii din Guvern, din partid si cu parteneri din coalitie ca…

- Mediul de afaceri se bucura ca exista un nou Guvern in condițiile in care dialogul cu vechiul Guvern nu a fost unul foarte apropiat, a declarat joi Ionuț Simion, președintele Amcham Romania, care a prezentat intr-o conferința prioritațile Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei in 2020, conform Mediafax."Ne…

- Autoritatea de concurenta analizeaza tranzactia prin care Wetterbest SRL (anterior Depaco SRL) are in plan sa preia Cortina WTB, producator de sisteme de invelitori din tigla metalica, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, relateaza Agerpres.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a…

- 'Sunt mulțumita. Plec cu fruntea sus de la Justiție! In toata aceasta perioada nu am facut decat sa respect juramantul depus cu mana pe Biblie și Constituție, la investire. Eu cred ca am asigurat o buna funcționare a MJ, dar și cu celelalte instituții. Am asistat numeroase autoritați inclusiv din…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ironic pe Facebook ca a aflat ceva important: „Maine (c.n. luni) va anunța Orban ca nu are nimic de anunțat”.„Am aflat ceva important! Maine va anunta Orban ca nu are nimic de anuntat! Noapte buna”, scrie Codrin Ștefanescu pe Facebook.…

- Exista discuții neoficiale in PNL privindu-i pe cei doi ca posibile propuneri pentru poziția de comisar european, in contextul in care au experiența cu instituțiile europene și ar respecta criteriile cerute la nivel european pentru o astfel de funcție, au adaugat sursele citate de Mediafax. Momentan…