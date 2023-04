Stiri pe aceeasi tema

- S-au stabilit semifinalele din Europa League si Conference League! Juventus – Sevilla este cel mai tare duel din „careul de asi” din Europa League, in timp ce in cealalta competitie europeana, West Ham, principala favorita, se va lupta cu AZ Alkmaar in semifinale. Sevilla a produs marea surpriza din…

- Meciurile-retur din „sferturile” Europa League se disputa joi seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. Ce s-a intamplat in turul din urma cu o saptamana? Manchester United a remizat cu Sevilla, 2-2, dupa ce a condus cu 2-0, astfel ca tremura pentru calificare, in timp ce…

- Manchester United a condus Sevilla cu 2-0 la pauza, dar și-a dat doua autogoluri spre finalul meciului și s-a terminat 2-2 in prima manșa a „sferturilor” Europa League. Returul este peste o saptamana, in Andaluzia. ...

- Lisandro Martinez, fundașul central al lui Manchester United, s-a accidentat in minutul 86 și doi adversari de pe teren, dar coechipieri la naționala Argentinei, Marcos Acuna și Gonzalo Montiel, l-au dus pe brațe in afara terenului. Sevilla a reușit sa egaleze, 2-2, dupa ce a fost condusa cu 2-0 in…

- SCM Ramnicu Valcea a ratat calificarea in semifinalele competitiei feminine de handbal EHF Europa League, dupa ce a fost invinsa de formatia daneza Nykobing Falster Handbold, cu scorul de 38-29 (17-14), duminica seara, la Naestved, in mansa secunda a sferturilor de finala.

- Jose Luis Mendilibar va antrena echipa Sevilla FC pana pe 30 iunie, la finele sezonului, in locul argentinianului Jorge Sampaoli, demis marti din functie, a anuntat clubul din La Liga.Spaniolul Mendilibar, in varsta de 62 de ani, care va conduce primul sau antrenament marti seara, este al treilea…

- Fotbalistul Bruno Fernandes, care poarta acum banderola de capitan al lui Manchester United, trebuie sa lucreze pentru a-si controla emotiile si a le canaliza in maniera potrivita, a declarat vineri antrenorul Erik ten Hag, citat de Reuters.Fernandes a fost aspru criticat pentru evolutia si gesturile…

- Manchester United și Barcelona se infrunta joi, de la ora 22:00, in manșa retur din play-off-ul pentru optimile Europa League. Duelul din Anglia va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. In tur, cei doi coloși au remizat pe Camp Nou, scor 2-2. ...