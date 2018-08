V.S. Organizatorii Campionatului Mondial de Acrobații Aeriene, care a demarat pe aerodromul din Strejnicu, au anunțat ca publicul are acces incepand de maine, 16 august, și pana pe 24 august, in zonele special marcate, intre orele 10.00 si 19.00. Pe 25 august va avea loc un spectacol aerian, la finalul campionatului. Accesul publicului va fi permis doar in zona special marcata, unde va fi disponibil un punct de vanzare pentru racoritoare și mancare. Echipa Romaniei este formata din piloții Alexandru Eparu, Andrei Mihai Șerbu, Daniel Ștefanescu, George Florin Rotaru, Ioan Ursu, Lucian Pintea, Teodor…