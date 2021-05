(Publicitate) Sezonul florilor de vară Vara se apropie cu pași repezi, ceea ce inseamna un singur lucru, florile de sezon sunt acum la mare cautare. O varietate de culori și parfumuri diverse inveselesc zilele de vara, florile fiind atracția acestui sezon. Un buchet de flori de vara va aduce o nota de prospețime in intreaga casa. Deasemenea un cadou inspirat consta intr-un aranjament care poate include bujori delicați, hortensii, floarea-soarelui și multe altele. Tot vara este și sezonul nunților, un moment special in viața tuturor, iar aranjamentele florale pentru acest eveniment, precum și renumitul buchet al miresei pot fi realizate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm a fost injunghiat, joi, in timpul unei intervenții la o persoana care arunca cu obiecte pe copertina unei locuințe. Agresorul a fost prins și a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Braila. Potrivit IJJ Braila, un echipaj de jandarmi a acționat in sprijinul polițiștilor la o adresa…

- Din pasiune pentru mancare, dar si din respect pentru timpul lor liber, unele femei decid sa comande mancare gatita acasa, mancare traditionala, in loc sa ofere membrilor familiei in fiecare saptamana shaorma, pizza si burgeri. Reprezentantii Food Evolution pregatesc cele mai delicioase feluri de mancare…

- Poate ca ți se pare ca e doar un clișeu ca ”prima impresie conteaza”, dar, realitatea este ca este in ADN-ul nostru sa ii scanam pe cei din jur la primul contact, sa ne facem o parere despre ei și sa ii judecam. Iar acest lucru ne pune, pe fiecare dintre noi, și in postura celui evaluat. Exista criterii…

- Romania are cea mai mare suprafața cultivata cu floarea-soarelui din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, Romania deținea peste 1,2 milioane de hectare cultivate. Citește mai mult pe fermierulargesean.ro . The post feermierulargesean.ro: Romania are cea mai mare suprafața cultivata cu floarea-soarelui…

- In fiecare zi picioarele sunt solicitate la maximum, in special la locurile de munca unde este necesara deplasarea. Incalțarile au un rol important pentru confortul zilnic, deoarece gradul de comoditate pe care il confera se simte in fiecare aspect. Atunci cand picioarele sunt obosite, fiecare sarcina…

- In 1934, la Expoziția Auto de la Berlin, iși facea debutul un automobil cu patru locuri mic, ieftin și rezistent – cunoscut drept Volkswagen – adica literalmente o mașina populara, ale carei prototipuri au fost create sub atenta supraveghere a inginerului Ferdinand Porsche. In 2021, Volkswagen este…

- Pe data de 8 Martie sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Acesta zi in Romania este un prilej de a sarbatorii femeia in rolul ei de mama și de soție. Dar ziua de 8 Martie are o insemnatate mult mai mare in multe parți din intreaga lume. In aceasta zi se sarbatoresc realizarile femeii și in egala…

- Fie ca ne place sa credem asta sau nu, varsta ajunge, cu timpul, sa ne afecteze intregul corp. La fel cum articulațiile și mușchii noștri iși pierd din flexibilitate cand inaintam in varsta, și lentilele interne ale ochilor trec prin același proces. In timp, vei incepe sa observi ca devine din ce in…