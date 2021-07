(Publicitate) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătorește 215 ani de tradiție și prestigiu Descoperita inca de pe vremea romanilor, apa minerala naturala de la Borsec a fost apreciata și premiata mereu. Imbutelierea industriala a inceput in 1806. De la 3 milioane de litri, la acea vreme, azi, compania romaneasca a ajuns la 480 de milioane de litri de apa imbuteliata. O poveste de succes, in cele ce urmeaza. In 1806, incepe imbutelierea industriala a apei minerale naturale Borsec. Dar istoria incepe mult mai inainte, cand apa Borsec devine faimoasa datorita proprietaților sale curative. Izvoarele Borsecului au fost descoperite inca de pe vremea romanilor, dupa cucerirea Daciei. Apoi,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

