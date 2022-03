Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul ar pregati o operatiune speciala pentru a-l inlocui pe actualul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski cu fostul președinte Viktor Ianukovici, potrivit publicatiei Ukrainska Pravda, care citeaza serviciile de informatii ucrainene. Ianukovici a fost inlaturat de la putere de valul de proteste…

- „Putin nu cred ca va invada Ucraina”, a declarat, miercuri, fostul președinte Traian Basescu. Fostul șef de stat, in prezent europarlamentar, a prezentat aceasta opinie intr-o intervenție telefonica la postul Digi 24. Declarația a fost facuta in ziua de miercuri, 23 februarie 2022. Traian Basescu a…

- Oficiali americani de rang inalt au declarat ca nu pot confirma informatiile potrivit carora serviciile de informatii americane indica faptul ca Rusia planuieste sa invadeze Ucraina miercuri, dar au repetat avertismentele ca americanii sa paraseasca imediat Ucraina, relateaza Agerpres, conform Reuters.…

- Nu putem prezice cu exactitate ziua, dar spunem de ceva timp ca ne aflam intr-o fereastra si ca ar putea incepe o invazie - ar putea incepe o actiune militara majora - din partea Rusiei in Ucraina in orice zi. Inclusiv saptamana aceasta, inainte de incheierea Jocurilor Olimpice", a declarat consilierul…