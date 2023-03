Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Enel S.p.A. a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A. (PPC) un acord pentru vanzarea tuturor participatiilor detinute de catre italieni in țara noastra. Finalizarea acordului de achiziție a tuturor activitaților companiei italiene Enel in Romania a fost anunțata de catre PPC. Se…

- Grupul italian Enel pleaca din Romania dupa ce a semnat un acord de vanare a participațiilor deținute in Romania catre firma greaca Public Power Corporation S.A. (“PPC”). Tranzacția are o valoare de 1,26 miliarde euro.Enel S.p.A. (“Enel”) a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A.…

- El a spus ca in ultimii opt ani Thales, care are un personal total de 80.000, dintre care 40.000 in Franta, a recrutat intre 5.000 si 8.000 de oameni pe an si ca anul trecut a angajat deja 11.500 de persoane. Toate activitatile firmei, respectiv aparare si securitate, aeronautica si spatiu, identitate…

- ”In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a aprobat: numirea urmatorilor membri ai directoratului pentru un nou mandat de patru ani, incepand cu 17 aprilie 2023 si pana la 16 aprilie 2027: Christina Campbell Verchere – director general executiv si presedinte al directoratului,…

- IKEA incepe recrutarile in masa pentru magazinul sau din Timișoara. Peste 250 de posturi disponibile IKEA, cel mai mare retailer mondial de mobila pentru casa, a lansat programul de recrutare in masa, deschizand peste 250 de locuri de munca in cadrul viitorului magazin IKEA Timișoara. Compania a angajat…

- Directorul general Albert Bourla a spus ca 2023 ar trebui sa fie ”un an de tranzitie” pentru produsele destinate Covid ale Pfizer, inainte de a reveni, posibil, la crestere in 2024. Vanzarile totale anuale ale Pfizer au depasit pragul de 100 de miliarde de dolari pentru prima data in 2022, determinate…

- Grupul Lufthansa, cel mai mare transportator aerian din Europa, a anuntat miercuri ca a inaintat o oferta pentru preluarea unei participatii minoritare la ITA Airways, o companie aeriana italiana succesoare a fostei Alitalia, transmite Reuters.

- Mii de oameni au vrut sa mearga la Therme București in prima zi din noul an, dar s-au trezit in fața unei aglomerații de nedescris. Cozi uriașe s-au format aproape toata ziua in fața celui mai mare centru Spa din Europa de Est. Fotografiile de pe rețelele de socializare cu cozile imense au devenit virale,…