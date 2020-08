Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un meci care se va juca fara spectatori, PSG lupta pentru primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa, in timp ce Bayern Munchen incearca sa-l castige pe al saselea. Daca se vor impune, bavarezii vor egala Liverpool la numarul de trofee ale Ligii Campionilor, urmand sa fie pe locul 3 in clasament,…

- Lyon și Bayern Munchen se vor intalni miercuri, de la ora 22:00, in semifinalele Ligii Campionilor. Francezii au sfidat toate calculele specialiștilor, reușind sa le elimine pe Juventus și Manchester City pentru un loc in semifinale. Lyon are insa numai 3 meciuri oficiale in ultimele cinci luni, un…

- Manchester City, una dintre favoritele la caștigarea competiției, a fost eliminata in sferturile UEFA Champions League de Lyon, 1-3. Dupa ce a ironizat-o pe Barcelona dupa umilința cu Bayern Munchen, Mihai Stoica, managerul sportiv de la FCSB, l-a taxat și pe Pep Guardiola, antrenorul lui City. In timpul…

- Lyon, echipa lui Ciprian Tatarușanu, a reușit un rezultat spectaculos și a eliminat-o pe Manchester City in sferturile UEFA Champions League, dupa o victorie clara, 3-1. RB Leipzig – PSG, marți 18 august, ora 22:00, Stadion „Da Luz”Bayern Munchen – Lyon, miercuri 19 august, ora 22:00, Stadion „Jose…

- Josep Maria Bartomeu, președintele Barcelonei, a reacționat dupa infrangerea umilitoare cu Bayern Munchen, 2-8, din sferturile UEFA Champions League. Oficialul catalan, aflat la a treia infrangere umilitoare in Champions League (0-3 cu Roma, 0-4 cu Liverpool și 2-8 cu Bayern, anunța masuri dure și lasa…

- UEFA analizeaza posibilitatea finalizarii actualei editii a Ligii Campionilor in Germania, dupa ce competitia a fost intrerupta in luna martie, in faza optimilor de finala, din cauza pandemiei de coronavirus, anunta Sky Italia.Conform postului de televiziune din peninsula, forul continental doreste…

