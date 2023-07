PSG a acordat clubului Al Hilal permisiunea de a discuta cu Mbappe. Oferta ar fi de 300 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Canicula aduce temperaturi de peste 50 de grade Celsius, la nivelul șinelor de tren: CFR anunța restricții de vitezaLimitari de viteza pe 13 de tronsoane de cale ferata din Regionalele Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov, din cauza temperaturilor de peste 50 de grade la nivelul sinei CITESTE…

- Emoții mari pentru fanii echipelor din Romania care vor participa in turul trei preliminar al Conference League. FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi și-au aflat posibilii adversari, iar sorții au fost cei mai duri cu echipa lui Gigi Becali. Cu cine ar putea juca FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi in turul trei…

- ​Luni a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul trei preliminar al Conference League, competiție unde Romania are patru reprezentante: Farul (retrogradata din Liga Campionilor), FCSB, CFR Cluj și Sepsi.

- Romania s-a consolat cu gandul unui nou sezon european in care visul Ligii Campionilor ramane un „fruct interzis” pentru echipele noastre. Acum, toata atenția se indreapta catre preliminariile Conference League, unde vom fi reprezentați de patru formații din Superliga, printre care și Farul, campioana…

- Refuzata de Romelu Lukaku (30 de ani) și de alte vedete europene, Al-Hilal vrea sa-l transfere acum pe Kalidou Koulibaly (31 de ani), pe care londonezii l-au cumparat cu 40 de milioane de euro in vara trecuta de la Napoli. Al-Hilal nu se oprește doar la Karim Benzema, pe care l-a adus gratis de la Real…

- Romania a aflat și numele celei de-a patra reprezentante in sezonul 2023/24 al cupelor europene. CFR Cluj a obținut ultimul bilet, dupa 1-0 in finala barajului cu FCU Craiova. Astfel, Farul (Liga Campionilor), Sepsi, FCSB și CFR Cluj (toate in Conference League) vor evolua in Europa. CFR Cluj, echipa…

- CFR Cluj a fost invinsa de Farul, scor 1-2, iar Universitatea Craiova a cedat 0-1 in fața lui Sepsi. Mario Camora (36 de ani), capitanul „feroviarilor”, spune ca Andrei Burca (30 de ani) a fost eliminat fara motiv. Barajul de Conference League dintre CFR Cluj și FCU Craiova se va juca in Gruia. Din…

- Mihai Capatina, fotbalistul Universitatii Craiova eliminat in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 , a tinut sa le multumeasca echipierilor sai pentru modul cum au continuat meciul si pentru victorie. El a dezvaluit ce i-a transmis arbitrul Adrian Cojocaru cand i-a acordat gratuit cel de-al doilea cartonas…