- Gabriel Zetea, deputat PSD, i-a transmis lui Rares Bogdan, printr-o postare pe Facebook, ca "PSD va reforma pensiile speciale" si ca "isi poate racori picioarele in apa rece" pentru ca "jalonul din PNRR va fi indeplinit".

- Pensiile speciale pentru aleșii locali, a caror plata e amanata de patru ani de trei guverne, nu sunt in planul Coaliției pentru a fi eliminate. De altfel, Puterea nu se atinge nici de cele ale foștilor parlamentari.

- Cel mai mare pericol legat de reforma pensiilor speciale este ca legea sa fie adoptata, dupa care termenele sa fie prorogate, astfel incat reforma sa nu se intample niciodata, spune la RFI vicepreședintele USR Claudiu Nasui.„Macar acum mi se pare ca domnul Budai a ințeles ca toate pensiile de serviciu…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu este de parere ca pensia de 18.000 de lei a presedintelui sau de partid, Nicolae Ciuca, nu este una mare, deoarece acesta a fost in teatrele de operatiuni. Gorghiu, care este si presedinte interimar al Senatului, a spus miercuri intr-o emisiune televizata ca legea…

- „Vor fi condiții de reforma dure. Este valabil și in cazul reformei privind pensiile speciale. Reformele nu se fac cu manuși de catifea, acest lucru e limpede pentru toți.Eu am prezentat trei scenarii, dar fac precizarea ca nu au fost discutate in Coaliție, și, sigur, avem timp pana in decembrie, atunci…

- In Constituția Romaniei nu exista nici o referire la pensii speciale, atrage atenția fostul presedinte al PNL și premier Theodor Stolojan. El a explicat de ce cazul Romaniei este unul special in Europa și a oferit și cateva soluții la actuala criza din societate.„Romania s-a angajat prin Programul…

- Comisia Europeana critica reforma pensiilor speciale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a explicat ce se va intampla cu acestea și cum poate pierde Romania miliarde de euro de la UE.

- Social-democratii au precizat marti ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene in privinta acestor pen