Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu susține ca PSD a caștigat alegerile și ar trebui ca ei sa formeze viitorul guvern.„PSD nu voteaza niciun Guvern și nu negociaza funcția de prim-ministru. Cand va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdata nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota impotriva,…

- Marcel Ciolacu susține ca PSD a caștigat alegerile și ar trebui ca ei sa formeze viitorul guvern.„PSD nu voteaza niciun Guvern și nu negociaza funcția de prim-ministru. Cand va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdata nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota impotriva,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, dupa demisia lui Ludovic Orban. „Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban astazi. Functia de prim-ministru nu se paraseste cum vrei. Nu inteleg, au castigat sau au pierdut? Si-a dat demisia ca a pierdut, dar va faceun guvern ca a castigat. Marcel Ciolacu…

- Intrebat daca PSD va merge la discuțiile de la Palatul Cotroceni, iar numele sau va fi propus pentru a prelua guvernul, Alexandru Rafila a spus la Digi24 ca „e posibil, sa faca acest lucru (Marcel Ciolacu, n.red)”. Incepe RAZBOIUL intre partidele politice! La negocieri se vine cu buna-credința „Sunt…

- Perioada pandemia nu a daruit Ancai Serea multe momente de liniște. Aceasta are din nou probleme financiare, iar Guvernul Romaniei i-a dat acum lovitura de grație. Ce se intampla in familia Sina-Serea? Anca Serea, probleme financiare. Ce se intampla in familia ei? Criza sanitara nu a intampinat-o pe…

- "Acel Grup de Comunicare Strategica, din punctul nostru de vedere, ar trebui desfiintat pentru ca e netransparent, condus de anumiti impostori politici si ar trebui inlocuit de catre specialisti.Noi nu am facut niciun fel de prevenire. De aceea ne aflam in aceasta situatie. Azi avem aproape…

- "Romania traverseaza cea mai grava criza sanitara si economica din istorie. Un guvern competent si responsabil ar fi lucrat alaturi de specialisti pentru a scoate Romania din impas. Din pacate, nu s-a intamplat asa si tara noastra se afla aproape de un dezastru. Trebuie sa schimbam acest lucru.…

- Politia a demarat o ancheta dupa ce Antena 3 a difuzat imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR-PLUS umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Gabriela Firea cere repetarea alegerilor. ”Noaptea ca hotii! Imagini socante! Frauda dovedita! Membri USR-Plus cotrobaie in sala cu…