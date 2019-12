Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Timis, Alfred Simonis, i-a facut o invitatie fostului premier Sorin Grindeanu de-a participa la prima sedinta de Birou Judetean sub conducerea sa, potrivit publicatiei locale debanat.ro.

- Decizia de suspendare din PSD a primarului Sectorului 3, Robert Negoita, a fost anulata, a anuntat, luni, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "Am anulat decizia de suspendare a domnului Robert Negoita. Din acest moment, decizia ii apartine, daca revine in partid si va dori sa candideze…

- Demisii in lanț, astazi, in CEX-ul PSD. Calin Dobra a demisionat de la șefia PSD Timiș, in urma cu puțin timp. In locul sau a fost numit președinte interimar Alfred Simonis, care a demisionat de la șefia TSD național.Acum, Simonis este lider de grup al deputaților PSD și președinte interimar…

- In prezent lider al Grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis are prima sansa de-a ajunge presedinte al PSD Timis la alegerile care vor avea loc la inceputul anului viitor. O functie pe care si-o doreste si actualul presedinte, Calin Dobra, si, posibil, senatorul Eugen Dogariu.…

- Pe scena politica a aparut in acest an un nou partid. Este vorba de ADN – Alternativa pentru Demnitate Naționala, care a fost fondat de Catalin Ivan, fost europarlamentar și purtator de cuvant al PSD, care și-a depus candidatura la prezidențiale. Din acest partid face parte și Ion Raducanu, care in…