- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania, mentionand ca tara noastra poate sa ia decizii impreuna…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania, mentionand ca tara noastra poate sa ia decizii impreuna…

- CARAȘ-SEVERIN – Spune senatorul social-democrat Ion Mocioalca, vestea buna transmisa de acesta fiind ca Ministerul Agriculturii a elaborat deja actul normativ pentru a dubla cu bani de la bugetul de stat orice ajutor acordat de Comisie in legatura cu exporturile din Ucraina! „Fermierii protesteaza impotriva…

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…

- In perioada 23 – 24 martie 2023, președintele Iohannis participa la Consiliul European, iar una dintre temele aflate pe agenda acestei reuniuni va fi cea a migrației. Migrația ilegala este principalul obstacol in Ședința de la Bruxelles a Consiliului European urmeaza sa ia in discuție mai multe subiecte.…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, a declarat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu se blocheaza, „dar reformele nefacute vor costa bani”, iar Guvernul trebuie sa se trezeasca „inainte sa pierdem miliarde”. „USR avertizeaza ca Romania pierde…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut astazi, 24 februarie 2023, o intrevedere cu Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, aflat in vizita de lucru la București, anunța Biroul de presa al Guvernului.La aproape un an de la ultima intrevedere, in…