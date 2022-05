Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 iunie expira mandatele a trei judecatori CCR, inclusiv al președintelui Valer Dorneanu. Numirea unui succesor al acestuia este apanajul Camerei Deputaților. PSD l-a propus pe prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, USR - pe judecatorul Cristi Danilet, iar AUR - pe prof. univ. Ioan Sabau-Pop.Pentru…

- Florin Cițu s-a aratat deranjat de atacurile cibernetice produse de hackerii ruși in țara noastra, pentru ca aceștia nu au știut cine este președintele Senatului, punand aceasta funcție pe poza lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Florin Citu, presedintele Senatului, a declarat luni,…

- Toți candidații susținuți de partidele politice pentru a-l inlocui la Curtea Constituționala pe Valer Dorneanu, actualul președinte al CCR, au primit avize pozitive, miercuri, din partea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. PSD l-a propus pe Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al Romaniei,…

- Șoferii vor putea contesta orice contravenție la judecatoria in a carei raza de competența iși are domiciliul sau sediul contravenientul, prevede un proiect de lege adoptat de Parlament și promulgat, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Pana acum, toate litigiile se judecau la judecatoria in a…

- Curtea Constituționala confirma, in motivarea deciziei prin care a declarat neconstituționala legea de adoptare a celebrei OUG 6/2016, cunoscuta drept „Ordonanța Pruna”, ceea ce Sursa Zilei arata inca din noiembrie anul trecut, cand actul normativ a trecut de Parlament: Curtea hotarase deja, printr-o…

- Biroul Permanent al Senatului a stabilit un calendar pentru desemnarea unui judecator la Curtea Constitutionala, deoarece mandatul Monei Pivniceru expira pe 10 iunie. Cu 30 de zile inainte de expirarea mandatului unui judecator, Senatul trebuie sa desemneze inlocuitorul acestuia. Potrivit Constituției,…

- Camera Deputaților a adoptat, definitiv, un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea sau amenda penala in cazurile de incitare la violența, ura sau discriminare. Proiectul transpune o decizie JAI, dar USR a anunțat ca il va ataca la Curtea Constituționala. Proiectul prevede ca incitarea publicului,…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a dat unda verde proiectului de lege privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților, care va fi supus votului chiar maine, vineri, 18 februarie. Deputatul USR și fost ministru al Justiției Stelian Ion ceruse amanarea cu inca o luna a adoptarii…