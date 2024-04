PSD și PNL, împreună pentru aerodrom! 2 total views Amintim ca in ședința ordinara a CJ Valcea, desfașurata in 29 martie 2024, a fost aprobata incheierea unui acord de parteneriat cu comuna Budești, in vederea realizarii, pe teritoriul acesteia, a unui aerodrom pentru aeronave ușoare, dar și a unui heliport pentru zbor la vedere de zi si de noapte. Astazi, președntele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, ne anunța ca a semnat și parafat parteneriatul pentru aceasta investiție care verbal și pe hartie a demarat prin 2014. Cu alte cuvinte, cele doua administrații, de 10 ani de zile „se chinuie” sa realizeze acest aerodrom.… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

