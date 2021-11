PSD și PNL au găsit “lucruri care pot să le unească”. Ce au negociat Președintele PNL Florin Cițu a declarat, joi, la Parlament, dupa negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern, ca discuția “a fost buna, am gasit multe lucruri care pot sa ne uneasca”. Așadar, se pare ca liberalii și social-democrații au gasit puncte comune, dar liderii PNL au precizat ca vor merge la sediul partidului și vor […] The post PSD și PNL au gasit “lucruri care pot sa le uneasca”. Ce au negociat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

