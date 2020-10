Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Energiei cauta de asemenea explicatii pentru esecul umilitor de la Porto, presedintele Gore Popescu precizand ca nu poate fi vorba de motive extra-sportive pentru ca toti jucatorii au primit banii la zi. Singura concluzie dupa aceasta elim...

- Impactul crizei economice ar putea sa nu fie atat de puternic cum a anticipat initial Fondul Monetar International (FMI), dar revenirea la nivelul anterior crizei va fi ”un urcus dificil”, a afirmat marti directorul general al institutiei financiare, Kristalina Georgieva, transmite CNBC.Citește…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, transmite vineri ca anunțul ministrului de Finanțe despre „consolidarea fiscala” de anul viitor reprezinta in realitate o creștere a taxelor.„E clar, avem revenire economica: numai ca e in dublu V, de la Werner Iohannis! Euro a doborat azi un nou record istoric,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a tras un semnal de alarma: in ultimii 10 ani nu s-a construit “absolut nimic”, nicio capacitate noua de producere a energiei electrice, astfel ca Romania a ajuns sa importe energie. “Energia este o alta zona strategica a Romaniei si nu cred ca se pune problema sa…

- Semnal de alarma: Piata romaneasca este plina de dezinfectanti contrafacuti. Produsele reprezinta un adevarat pericol pentru sanatate, spun specialiștii. Ieri am vazut percheziții in locuințele membrilor unei rețele care vindea produse de curațenie și dezinfectare contrafacute. In tentativa de a-si…

- Protestul a avut loc pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc în aceasta industrie. „Ignoranța autoritaților este pe cale sa ruineze una dintre cele mai importante industrii ale României! Daca…

- Medicul infectionist Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, declara, luni, ca, pentru o educatie de calitate, care presupune revenirea copiilor in scoli, sunt necesare cateva masuri de prevenire a raspandirii formelor grave de COVID-19 atat in randul elevilor…

- Apar in fiecare zi, noi cazuri de COVID-19 și atenție oameni buni, nu-i ia nimeni de mana pe cetațeni sa-i duca la spital, oameni care prezinta diferite simptome, unele medii alte severe, de la caz la caz, merg singurei la urgențe.