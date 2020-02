Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a explicat, duminica, dupa ce Paul Stanescu a afirmat ca PSD ar trebui sa spuna "vrem anticipate", ca secretarul general a afirmat, de fapt, ca partidului "nu-i este teama de niciun fel de alegeri".Secretarul General interimar al PSD Paul Stanescu a afirmat, duminica, in cadrul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca in chestiucea moțiunii merge mai departe indiferent de riscuri. Ciolacu admite posibilitatea ca moțiunea sa nu treaca, deși insista ca matematic nu poate da greș. Chiar și in cazul unui eșec al acestui demers, Ciolacu spune ca va merge mai departe cu moțiunea…

- Fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca se gandeste serios sa dea in judecata PSD pentru ca nu ar fi respectat statutul in momentul in care el a fost schimbat din funcie de presedinte executiv, scrie HotNews, care citeaza Mediafax."Este o ipoteza pe care o iau in calcul foarte serios…

- Cozmin Gușa spune ca niciunul din actualii lideri PSD, nici macar Marcel Ciolacu, nu poate sa aduca un parfum de reforma, schimbare si rupere de epoca Dragnea-Dancila si ca singura metoda ca PSD sa deturneze rezultatul unor eventuale alegeri anticipate este sa renunte la vechile figuri din partid:„PSD…

- Noua conducere interimara a PSD pare dispusa sa deschida larg partidul catre noi personalitati. Dupa ce Cozmin Gusa a fost inlaturat din PSD, de catre Viorica Dancila, acesta s-a reinscris in filiala PSD Sector 1. Cozmin Gusa, din nou in PSDAnuntul a fost facut de noua sefa a PSD Bucuresti, Gabriela…

- Marcel Ciolacu pregateste un nou PSD: partidul va abandona total lupta cu „statul paralel“, va abroga legea care a deschis portile puscariilor, se va delimita de Sectia Speciala pentru magistrati, Florin...

- Conducerea colectiva a PSD in frunte cu Marcel Ciolacu a luat miercuri, in Parlament, primele decizii:1. Se vor organiza alegeri interne in mai multe filiale județene unde fie sunt lideri interimari, fie mandatul liderilor a expirat. Bucureștiul (Gabriela Firea) și Clujul (Liviu Alexa) sunt…

- Liderul PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, face parte din noua conducere centrala a partidului, dupa ce Viorica Dancila a demisionat din funcție dupa o ședința furtunoasa a Comitetului Executiv Național (CEx), care a avut loc marți seara la sediul din Kiseleff. Moldovan se afla printre liderii din…